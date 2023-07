Vacature felix: assistent-accountant hippisch

Klinken termen als springschoenen en eb en vloed-bodem jou bekend in de oren? Weet jij het verschil tussen vlas, hooi, stro en zaagsel? En ben jij op zoek naar een functie waarin je jouw liefde voor de hippische sector én financiële administratie kunt combineren? Dan ben je hier op de juiste plek, lees gauw verder!

Jouw werkzaamheden als assistent-accountant hippisch

Het is jouw passie om (hippische) ondernemers inzicht te geven in hun cijfermatige situatie, zodat zij de juiste ondernemersbeslissingen kunnen nemen. Je bent verantwoordelijk voor diverse administratie van met name hippische klanten.

Concreet betekent dit het volgende:

Je werkt de boekhouding bij van onze hippische klanten en helpt hen bij vragen;

Met behulp van jouw analytisch vermogen verwerk jij de cijfers tot actuele en betrouwbare tussentijdse rapportages;

Je stelt jaarrekeningen op, werkt de cijfers uit en verzorgt de fiscale aangiften;

Je maakt benchmarkcijfers en stelt samen met de klant prognoses op;

Je bent onderdeel van ons hippisch brancheteam.

Wist jij dat felix. dé expert is in de hippische sector? Wij zijn op de hoogte van de laatste trends en de bijzondere btw kwesties in de hippische wereld. Wil jij hier je steentje aan bijdragen?” 👊

Samengevat, dit ben jij:

Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding accountancy, bedrijfseconomie of vergelijkbare studie

Je wordt enthousiast als jij de zaakjes op orde krijgt en zo een bijdrage levert aan onze hippische klanten

Je bent communicatief vaardig en punctueel in de uitvoering

Je beschikt over een aantal jaar werkervaring, bijvoorbeeld als assistent-accountant

Je hebt hart voor de hippische ondernemer en weet wat er speelt in de paardensector

Het aanbod van felix

Binnen felix krijg je een functie waarin je veel ruimte en vertrouwen ontvangt. Een informele en professionele setting en een zeer betrokken team zijn kenmerken die ons kantoor typeren. We hebben aandacht voor de mens achter de medewerker en dit vertaalt zich ook door naar de persoonlijke aanpak naar onze klanten. Graag bieden wij jou:

Een salaris tussen € 2.500 – € 3.750 bruto per maand o.b.v. fulltime dienstverband, waarbij jij jaarlijks de ruimte krijgt het salaris zelf opnieuw te bepalen

Onderdeel van ons hippisch brancheteam

Bezoeken van hippische bedrijven en klanten

Beleven van paardenevenementen als Outdoor Gelderland, De Hippische Ondernemer Dag, Veulenveiling Prinsjesdag, KWPN Stallion Show of ..

Mogelijkheid om mede-auteur te worden van ons boekje Paard & Fiscus

Onbeperkte opleidingsmogelijkheden om je rol verder uit te bouwen.

31 vakantiedagen 🌅, gratis sporten bij een personal trainer 🥊, gezonde lunch op kantoor 🥪, enorm gezellig team van collega’s (heel belangrijk! 💯), fijne klanten waar we trots op zijn 👊, werktijden in overleg 🕑maar tenminste 24 uur, .. etc. etc.

Etc.. etc.. dus, zien wij jou binnenkort bij ons aan tafel?

felix.hippisch: paard en bedrijf

Als ondernemer in de paardenhouderij kan het een uitdaging zijn om de juiste balans te vinden tussen passie, vakmanschap, genot en een gezonde onderneming draaiende te houden. Binnen felix. ondersteunen wij de hippische ondernemers graag hierbij met onder andere ondersteuning in hun financiële boekhouding, loonadministratie of andere vraagstukken op het gebied recht, fiscaliteit en HR. Wij willen dat klanten kunnen lachen om hun cijfers, zodat zij rust én plezier ervaren bij het ondernemerschap.

Zie jij jezelf in deze functie?

Ben jij enthousiast geworden over deze mooie rol binnen ons kantoor? Dan maken wij graag kennis met jou! Stuur je CV, samen met een verrassende motivatiebrief en referenties naar [email protected], t.a.v. Hanneke Beens-Westerink.

Wil je eerst nog even wat meer weten? Dat kan zeker! Bel ons via 038 – 333 7574 of kijk op www.felix.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.