Vacature fulltime Stalmanager (intern of extern), locatie Gelderland. Ben jij een ondernemend en ambitieus persoon? Durf jij de uitdaging aan te gaan op een kleinschalige springstal verantwoordelijk te zijn voor de totale werkzaamheden? Ook nationale en internationale concoursen zijn onderdeel van deze kans.

Ervaring in het omgaan en trainen van paarden is een must.

Kun jij jezelf vinden in deze baan? Mail dan naar [email protected] of bel 06 14287883.