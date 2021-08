Vacature: Groom KWPN-Trainingscentrum (40 uur)

Binnen het KWPN is er een vacature beschikbaar voor groom. Als groom op het KWPN-trainingscentrum heb je een belangrijke functie. De paarden van onze leden die op het trainingscentrum aangeleverd worden en gestald staan voor het verrichtingsonderzoek (hengsten) en de aanlegtesten (merries) verdienen 24/7 alle aandacht en een optimale verzorging. Het KWPN heeft het welzijn van paarden hoog in het vaandel staan en door de goede verzorging in combinatie met de adequate trainingsmethode bereiken we het hoogst haalbare per paard.