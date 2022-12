Vacature Hogeschool Van Hall Larenstein: Docent Equine Sports and Business Velp

Wij zijn Van Hall Larenstein, dé duurzaamste hogeschool van Nederland.

Studenten kiezen bewust voor onze hogeschool vanwege de unieke opleidingen en het brede onderwijsaanbod in een groene, internationale en multiculturele omgeving. En daar hebben wij jou voor nodig!

Ben jij een allround hippisch specialist die zowel paardenvakken als business gericht onderwijs kan geven en heb je een sterk netwerk in het werkveld? Dit is je kans om bij de meest duurzame hogeschool van Nederland te komen werken!

De opleiding



De bachelor Animal Husbandry is een Engelstalige 4-jarige hbo-opleiding die twee specialisaties heeft; Equine, Sports and Business en Animals, Society and Business.

Bij de paardenrichting starten jaarlijks zo’n 40 studenten, waarvan ongeveer de helft uit het buitenland afkomstig is. Tijdens dit Bachelor programma worden studenten opgeleid voor functies in de internationale hippische sector. Dit zijn veelal functies in de toeleverende en afnemende industrie rondom de paardenbedrijven.

Veel van onze afgestudeerden komen terecht in commerciële functies. Dit is waarom wij naast paard gerelateerde vakken ook bedrijfskundige vakken aanbieden. Binnen onze hogeschool worden natuurlijk niet alleen in theorielessen gegeven. Tijdens de opleiding organiseren studenten ook een evenement, schrijven een bedrijfsplan voor een eigen innovatie, runnen een online marketing campagne voor hippische bedrijven, spelen een new venture simulatie en werken aan adviesopdrachten voor bedrijven in de sector.

Jij bent de ideale kandidaat!



Jij hebt een aantal jaren werkervaring in de hippische sector en bent breed inzetbaar op zowel paardenvakken als bedrijfskundige vakken. In het beste geval heb je ook nog affiniteit met andere diersoorten. Je vindt het leuk om studenten les te geven en te begeleiden in hun studieloopbaan. Je hebt een netwerk in de hippische sector. Je hebt een relevante opleiding op academisch niveau (of hbo aangevuld met een masteropleiding), bijvoorbeeld bedrijfskunde of dierwetenschappen. De opleiding wordt in het Engels gegeven, vanzelfsprekend is jouw kennis van de Engelse taal (in woord en geschrift) uitstekend.

Heb je een didactische aantekening en de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)? Fantastisch! Heb je deze nog niet, dan kun je deze halen na je start via de HVHL-Academy.

De functie



Als Docent Equine Sports & Business weet jij jouw studenten als geen ander te inspireren en enthousiasmeren en draag je op didactisch verantwoorde wijze je kennis over. Je ontwikkelt en verzorgt colleges en workshops.

Je verzorgt zowel theorie als praktijkonderwijs voor studenten in alle leerjaren. Daarnaast begeleid je studenten binnen hun studieloopbaan en tijdens stages, projecten en afstuderen. Je onderhoudt ook goede contacten met het werkveld zodat je deze kunt betrekken in het onderwijs.

De hippische tak bij Hogeschool van Hall Larenstein groeit en is volop in ontwikkeling, zo is dit jaar ons lectoraat op het gebied van Duurzame Paardenhouderij van start gegaan. Een omgeving dus die volop kansen biedt voor jou als toekomstig medewerker.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden



Naast een jaarcontract bieden wij een marktconform salaris van minimaal €3.881,09 en maximaal €5.332,48 bruto per maand (schaal 11 van de cao-hbo) bij een fulltime werkweek. Het gaat hier om een structurele fulltime positie (32-40 uur).

Daarnaast kennen wij vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering en hebben wij een pensioenfonds. Conform CAO bieden wij jou 53 vakantiedagen per jaar bij een volledige werkweek. Om te zorgen dat jij duurzaam inzetbaar blijft en jezelf blijft uitdagen kennen wij ook uitgebreide scholings- en trainingsmogelijkheden. Vanzelfsprekend faciliteren wij de middelen zodat jij je werk goed kan uitvoeren zoals een laptop en een smartphone.

Nieuwsgierig geworden?

Bekijk onze website www.hvhl.nl om een indruk te krijgen van Van Hall Larenstein. Heb je vragen? Bel dan met Hans van Tartwijk, hoofddocent bij Animal Husbandry, op nummer 06-53500687.

Sollicitatieprocedure



We hebben de sollicitatieprocedure alvast voorbereid, zodat jij hier ook rekening me kan houden in je agenda. Je kunt tot en met 16 januari op deze vacature reageren via de sollicitatiebutton. Je ontvangt na het sluiten van de procedure een reactie op jouw sollicitatie. De eerste gesprekken staan gepland op 24 januari.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.