Vacature: KNJV zoekt Professional Whip

De KNJV is de oudste jachtvereniging in Nederland. De KNJV beoefent de slipjacht, waarbij een echte jacht wordt nagebootst. De meute honden, daarvoor nodig, is ongeveer 80 honden groot. Daarnaast zijn er nog een aantal jonge en niet jagende honden.

Gedurende 100 jaar heeft de vereniging haar kennels in Leusden, waar zij te gast is van Defensie voor het oefenen van de honden. De kennels dienen voor de huisvesting en verzorging van de honden en het fokken van jonge honden. Er is een dienstwoning om toezicht op de honden te kunnen houden. Er zijn stallen om paarden te huisvesten, die gebruikt worden voor de jacht.

De vereniging wordt bijgestaan door veel vrijwilligers. Het jachtseizoen loopt van oktober t/m maart. De vereniging kent veel gebruiken en tradities, die horen bij het karakter van de slipjacht. De slipjacht is erkend als cultureel immaterieel erfgoed onder het betreffende UNESCO – verdrag.

Vacature

De KNJV zoekt een: Professional Whip

Taken:

– Dag voor de jacht helpen openen hiervan

– Dag van de jacht mee jagen

– Zorgen dat de gehele meute mee terug gaat naar de kennels

– Verzorgen van voldoende beweging van de meute

– Goede samenwerking met de Kennelman

– Rapporteren aan de Master.

Vaardigheden:

– Kundig en ervaren ruiter

– Grote bewezen affiniteit met dieren, liefst paarden en honden

– In staat leiding te geven en zelfstandig te kunnen werken

– Teamplayer

– Bereidheid tot het werken op onregelmatige uren (met name in seizoen)

– Bereidheid zich volledig in te zetten voor het welzijn van honden en paarden

– Gevoel voor de tradities en verhoudingen binnen de vereniging

– Goede omgang met landeigenaren en vrijwilligers

Er wordt een dienstverband met de vereniging aangeboden met bijpassende arbeidsvoorwaarden. Bent u geïnteresseerd in deze functie? Neem dan contact op met Liesbeth Mekkering van Velzen, email: [email protected]