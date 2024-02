Vacature: Manager Financiën KFPS

Ben jij nauwkeurig, stressbestendig en toe aan een volgende stap in je carrière? Lees dan snel verder want het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) is op zoek naar een manager Financiën voor circa 32 uur.

Als manager financiën heb je een verantwoordelijke managementfunctie waarin je onder meer verantwoordelijk bent voor de volledigheid en juistheid van de financiële administratie van het KFPS. Je draagt zorg voor het genereren van betrouwbare managementinformatie met betrekking tot de basis stamboekregistratie, diverse projecten/evenementen en het opstellen van de begroting en jaarrekening. Als manager financiën informeer en adviseer je bij het nemen van operationele en strategische beslissingen van de vereniging. Je rapporteert direct aan de directeur en bent lid van het MT. Daarnaast staat het bewerkstelligen van verdere optimalisatie en verbetering van de financiële processen binnen het KFPS in het functieprofiel.

Wij zoeken een persoon met:

· HBO+/WO werk- en denkniveau

· een enthousiaste en accurate persoonlijkheid

· compliance en ervaring met risicobeheersing

· analytisch inzicht

· vaardig met geautomatiseerde gegevensverwerking en kantoorautomatisering

· kennis en ervaring met het financiële programma AFAS is een pre

· kennis en ervaring van personeelsbeheer

· affiniteit met het (Friese) paard is een pre

· vaardig in woord en geschrift in het Nederlands en Engels

Wij bieden:

· een prachtige uitdaging in een fijn team bij een dynamisch stamboek

· een veelzijdige baan waarin je nauw betrokken bent met het mooiste paard ter wereld

· een informele organisatie en werksfeer in een modern kantoorpand

· naast uitdaging biedt deze interessante functie ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

· een zeer internationaal opererende werkomgeving

· eventueel zijn meer/minder uren mogelijk

· het salaris is marktconform volgens de CAO Sport (schaal 11-12), afhankelijk van kennis en ervaring

Belangstelling?

We nodigen je van harte uit om te reageren. We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 25 februari via een mail naar Eveline van Kooten: [email protected]. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Nynke Bakker (huidige Manager Financiën, toekomstig Manager Stamboekzaken) of Marijke Akkerman (Directeur) via het telefoonnummer: 0512-523888.

De Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) registreert sinds 1879 het Friese paard. De internationale vereniging heeft 11.000 leden in meer dan 70 landen. Haar doelstelling is de bevordering van het Friese paardenras en de bewaking van de kwaliteit daarvan. Het KFPS is gevestigd in Drachten en heeft momenteel 11 medewerkers in dienst en daarnaast vele actieve functionarissen. Onze kernwaarden zijn verbondenheid, betrouwbaarheid, respect en professionaliteit.