Vader en zoon Visser moeten ruim 11 miljoen euro terugbetalen

Volgens de rechtbank is er ondanks hun zakelijk en privéfaillissement geen reden om aan te nemen dat de Vissers niet zouden kunnen betalen en is dit door de verdediging ook niet gesteld.

Eis vrouw en dochter niet ontvankelijk verklaard

Het OM had ook ontnemingsvorderingen ingediend tegen Vissers dochter en echtgenote. Ondanks dat beiden werden vrijgesproken in de strafzaak, eiste het OM van hen respectievelijk 2.740.000 en 3.955.000 euro terug. In die eis is het OM door de rechtbank niet ontvankelijk verklaard.

‘Circus begint opnieuw’

“Ik heb het vonnis nog niet gezien, maar we gaan zeker in hoger beroep”, zegt Ger Visser sr. in een eerste reactie aan De Stentor. “Het hele circus gaat weer opnieuw beginnen. Het is een ramp. We zijn al een jaar of zeven bezig. Het is een dagtaak.”

Faillissement van Eurocommerce

Het faillissement van Eurocommerce was in 2012 één van de grootste in de Nederlandse vastgoedwereld. De gevallen vastgoedtycoon stond terecht voor faillissementsfraude, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. Visser had met vervalste huurcontracten extra leningen van banken binnengesleept. Toen zijn concern in 2012 failliet ging, was hij de banken ruim 700 miljoen euro schuldig.

Gevangenisstraf

De rechtbank heeft Ger visser en zijn zoon hiervoor in 2016 tot respectievelijk 3,5 en 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zijn vrouw en dochter zijn wegens gebrek aan bewijs van die faillissementsfraude vrijgesproken.

Ontnemingsvordering

Het Openbaar Ministerie besloot tot het indienen van een ontnemingsvordering om het geld langs die weg weer in handen te geven van de curatoren in het faillissement Eurocommerce.

Aantal keren aangepast

De hoogte van het terug te vorderen bedrag is een aantal keren aangepast, maar voor Ger Visser senior door de rechtbank uiteindelijk bepaald op 6.480.000 euro. Daarbij gaat het om 2,5 miljoen euro die Visser vanuit zijn bedrijf had overgeboekt naar de stichting Syanora, waarin hij zijn privébezittingen had ondergebracht. Een miljoen euro had betrekking op een zogenoemde co-sponsoring van de paardenstal en 600.000 euro op een vervalst koopcontract van het overleden toppaard Singapore.

Verkoop van toppaarden

Zoon Ger Visser jr. moet 5.250.000 euro terugbetalen. Dit betrof met name de opbrengst van verkoop van toppaarden, die door het op de rekening van een andere bv te boeken, buiten het bereik van de curatoren is gebleven.

Bron: De Stentor/RTV Oost