Van Asten en Kersten ijzersterk in Grote Prijzen Kronenberg

Mathijs van Asten en Niels Kersten gaven vandaag in de Peelbergen de beste Nederlandse optredens. Kersten won met Grandino H de één ster Grote Prijs, terwijl Van Asten en Yagudin na hun zege van gister de Big Tour vandaag in de twee ster GP op de vijfde plaats eindigden.

“Het kan niet elke dag feest zijn”, zegt Van Asten met een lach. De Limburger die gister de 1.45m Big Tour won met de veel vermogend springende Yagudin (v. Berlin), tikte nu onderweg in de zes man sterke barrage een balk uit de lepels. Aan de tijd van het koppel lag het allerminst, zonder fout had er zeker een tweede plaats, maar misschien zelfs de winst ingezeten. “Het was een pechfout, jammer. Maar ik ben alsnog dik tevreden!”

Bedankt Ludger

Dik tevreden was ook Duitser Richard Vogel, die zijn veertienjarige ruin Lesson Peak (v. Lord Z) als lest best naar de winst stuurde in de 1.45m proef. “Ik reed dit paard toen ik in dienst was van Ludger Beerbaum al. Toen ik daar twee jaar geleden wegging om mijn eigen stal op te zetten, gaf Ludger me hem in bruikleen mee om op hoger niveau te kunnen blijven rijden. Inmiddels heb ik Lesson Peak gekocht en daar heb ik geen dag spijt van gehad. Ik ben Ludger dan ook zeer erkentelijk”.

Ongeëvenaard

De 22-jarige ruiter, die zo’n drie uur verderop in het Duitse Viernheim zijn eigen stal heeft, is ook bij de nationale shows regelmatig in de Peelbergen te vinden. “Die shows zijn voor mij ideaal om te trainen. Mijn vriendin, Sophie Hinners, rijdt voor Stal Hendrix en dat is hier ook in de buurt, dus voor mij is het ideaal. Faciliteiten zoals hier in Kronenberg zijn nagenoeg ongeëvenaard en mijn paarden doen het hier eigenlijk altijd goed”.

Super Grand Prix Ticket

Vogel scoorde naast ranking punten en ruim 8.300 euro ook een ticket voor de Van Mossel Super Grand Prix op 20 december 2020. Thiago Ribas da Costa en Kassandra van ’t Heike moesten door Vogels’ rit genoegen nemen met de tweede plaats. Ook de derde en vierde plaats waren voor Duitse combinaties. Mario Stevens werd derde met Baloubet 4. Caroline Muller tekende met Diarindo Z op voor het vierde geld.

Twin power

Waar Niels Kerstens’ broer Lars twee weken geleden in de Peelbergen nog de winst in de CSI1* GP opeiste, deed zijn tweelingbroer dat vandaag zoetjes over. De stalruiter van Stal Thijssen nam het in de sterk bezette barrage op tegen vijftien combinaties. In deze 1.35m rubriek was de Limburger niet alleen de snelste, maar ook de enige Nederlander die zich in de top tien wist te scharen.

