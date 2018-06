Van den Bosch legt beslag op Finest-zoon Fontaine

Henriëtte en Gerke van den Bosch hebben donderdag beslag laten leggen op de hengst Fontaine TN, de zwarte driejarige zoon van Finest waar al veel over te doen is geweest. Team Nijhof stelt dat zij begin dit jaar voor 100 procent eigenaar werden van de getalenteerde hengst, maar het echtpaar Van den Bosch wil nu dat de rechter erkent dat Fontaine voor 50 procent van hen is.