Van der Harst: ‘Als je ergens leert proeven rijden, is het wel bij Van Baalen’

Daphne van Peperstraten en Sanne van der Pols, twee pupillen van Dressuurstal van Baalen zegevierden vanavond in de KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup. “Als je ergens leert proeven rijden, is het wel bij Van Baalen”, steekt jurylid Jacques van der Harst van wal.

“Daphne steekt er zelfs in deze sterke kopgroep nog met kop en schouders bovenuit. Ze toont een solide en accurate manier van rijden. Greenpoint’s Cupido is technisch goed voor elkaar. Het ruggebruik, de gedragenheid en die vanzelfsprekendheid mist nogal eens in het ondereind. Daphne etaleert dat heel mooi”, vertelt Van der Harst.

Drie keer Thalia Rockx

Thalia Rockx reed met drie paarden mee die allen in de top 5 eindigden. “Thalia heeft een sublieme manier van rijden. Ze heeft echt heel veel gevoel en heeft drie kwaliteitsvolle paarden. Het toonbeeld van souplesse, losgelatenheid en zuiverheid in de gangen. Dat kun je je wel een foutje permitteren.”, liet het jurylid weten over de amazone die tweede, vierde en vijfde werd.

Op de derde plaats nestelde Carlijn Vaessen zich met Fossbury. “Het toonbeeld van dressuur. Misschien niet het meest spectaculaire paard, maar wel heel precies gereden en met een mooie aanleuning. Carlijn heeft de laatste periode enorme vooruitgang geboekt”, vertelt Van der Harst enthousiast.

Excellent

“Excellentie was ook excellent”, stelt Van der Harst over Sanne van der Pols. “Een heel goed over de rug bewegend paard en Sanne rijdt heel precies door de proef heen. Dat is toch wel de eerste winst.”

Aankomende talenten

Pem Verbeek en Fernando Torres bleven daarmee nipt voor op Chiel van Bedaf en zijn Floris. “Bij de Junioren is het aan het begin van het nieuwe seizoen

spannend wie Nederland kunnen vertegenwoordigen op het EK. Bij de Young Riders zijn we toch vaak al bekend met de ruiters. Pem en Chiel zijn twee aankomende talenten, waar ons land in de toekomst internationaal veel plezier van krijgt.”

Lees ook: Daphne van Peperstraten: ‘Heel veel zin in ons young riders-avontuur’

Bron: Horses.nl/KNHS