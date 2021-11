Van der Velde en De Wit scoren bij jonge paarden in Lier

Noëlle van der Velde en Sacha de Wit waren vanmorgen goed op dreef in de gecombineerde rubriek voor vijf- en zesjarigen in Lier. Van der Velde pakte de tweede plaats met de vijfjarige KWPN'er Le Chic O (v. Glenfiddich VDL). De Wit tekende voor de derde plaats met de zesjarige donkere vos Ding Dong van Overis Z (v. Diamant de Semilly).

Marie Foulon reed een thuiswedstrijd en was beide Nederlandse amazones te snel af. In het zadel van zesjarige BWP’er Pickup de Rase (v. Jingo di Dieu d Arras) legde de amazone het parcours direct op tijd als snelste foutloos af. Haar tijd van 56,90 seconden was ruim genoeg voor de winst. Gisteren zette de combinatie ook al een goede prestatie neer in Lier bij de jonge paarden door tweede te worden in de tweefasen-rubriek.

Van der Velde en De Wit

Van der Velde kon Foulon niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Met het fokproduct van G.K.M. van Oers raakte ze het hout niet aan, maar was 4,13 seconden te langzaam voor de winst. De Wit zette de derde tijd van 61,50 seconden op het scorebord met Ding Dong van Overis Z.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl