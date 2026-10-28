Va’Pensiero naar olympisch amazone Mary Hanna

Savannah Pieters
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Archieffoto Hannah Laser met Va'Pensiero. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Olympisch amazone Mary Hanna heeft multikampioen Va’Pensiero (Vitalis x Fürstenball) in haar stal verwelkomt, zo meldt Eurodressage. Va’Pensiero zal zich bij Mary Hanna volledig op zijn sportcarrière gaan richten. De amazone ziet in hem een mogelijke troef richting de Olympische Spelen van 2028.


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