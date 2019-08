VDL Stud domineert keuringsrubrieken: Lannamieka VDL nationaal kampioene

De springmerries vormden bij het vrijspringen een aangename verrassing met vele echte toppers. Daar stak kampioene Lannamieka VDL (v. Grand Slam VDL)) ook nog eens boven uit met haar mooie voorhand, uitstraling en bovenal zeer goede reflexen en extra techniek op de sprong. De patente merrie werd met recht gekroond tot nationaal kampioene. Bij de veulens had familie Van de Lageweg ook al de kampioen met O'Dame VDL.

VDL Stud weet ook nationaal de hoogste treden te betreden waarbij hun merries toch zichtbaar atletischer zijn geworden. Ook de reservetitel gaat mee naar Beers met de attente vos Lananka VDL (Etoulon VDL x Inschallah de Muze), die een excellente hunter zou kunnen worden. Deze op de CK als derde geplaatste merrie wist met springen indruk te maken met haar echte lichtvoetigheid en zoals genoemd een schoolvoorbeeld in haar techniek.

De beloftevolle La Selien W (Comme il Fault x Mermus R) van Jan Greve werd derde. De in type aansprekende merrie met krachtige galop werd geroemd om haar afdruk, voorzichtigheid en atletisch vermogen. La Selien W is een halfzus van de dit voorjaar bij het KWPN goedgekeurde hengst Lifestyle (v. Cicero Z).

Sterke groep

De Limburgse kampioene, één van de genetisch zeer interessante merries uit dit gezelschap, volgde op de vierde plaats. De Cape Coral RBF Z-dochter Lilly HX (uit de Wereldbekerfinaliste Melisimo sport-spr van Libero H) van fokker Stal Hendrix heeft zich goed ontwikkeld deze zomer. “Ze komt uit de eerste jaargang van Cape Coral RBF Z, die een positieve indruk heeft achtergelaten op de merriekeuringen. Lilly HX is een goed ontwikkelde merrie met een sterke galop, die met veel afdruk en vermogen springt”, lichtte Henk Dirksen toe.

De VDL Stud volgde op plaats vijf en zes met de zelfgefokte Lufrieda VDL (Carrera VDL uit Gufrieda ster van Zirocco Blue VDL) en Lanolivia VDL (Cardento uit Ganolivia keur IBOP-spr van Chin Chin). “De Carrera VDL-dochter is bloedgemaakt en heeft veel jeugduitstraling. Ze springt met zeer goede techniek en lichaamsgebruik. De Cardento-merrie is een kapitale merrie met een actieve galop, die met veel afdruk en vermogen springt.”

De Grandorado TN-dochter Luna Linde (uit Gerlinde elite EPTM-spr PROK van Up To Date) van fokker C.E. van der Ziel uit Gieterveen nestelde zich op plaats zeven. “Grandorado TN maakte een geweldige indruk met zes dochters op de NMK uit zijn eerste jaargang. Dit is een goed ontwikkelde merrie, die bij het springen veel vermogen en een goede sprongafloop liet zien.”

De Golden Dream-dochter Lola-Jay ES (uit O-Jay stb pref prest van Jumbo-Jet) van fokker Egbert Schep voegde als Utrechtse CK-kampioen een achtste plaats in de NMK-finale aan haar palmares toe. “Dit is een sterk gemodelleerde merrie met hard fundament. Bij het springen valt ze op met haar afdruk, techniek en atletische vermogen.”

De top-10 werd compleet gemaakt door de door Frank van Eijkelenburg gefokte For Pleasure-dochter Lefandria van de Eijkhof (uit Stefandria sport-spr prest van Cash) van de VDL Stud, die opviel met haar bloedgemaakte model, lichtvoetige galop en goede sprongafloop, en het eerste fokproduct van de internationale amazone Aniek Diks: de Emir R-dochter Limelight AD (uit Fiarabo elite IBOP-spr sport-spr PROK van Diarado), die langgelijnd is, en met veel sprongafloop en atletisch vermogen springt.

Eerste jaargangen

Ook geplaatst in de finale werden de sterk gemodelleerde Lebora (Gaspahr uit Fennamorka ster IBOP-spr van Diarado, fokkers P.P.E.C.P. en P.M.A. Leenders-Boer uit Helden) van Stal Hendrix, die uit de eerste jaargang van Gaspahr komt en met veel afdruk en vermogen springt, gevolgd op de twaalfde plek door de charmante, bloedgemaakte en lichtvoetige Vittorio-dochter Littoriane O (uit Toscane elite IBOP-spr pref prest PROK van Numero Uno) van fokker Adri van Oerle. Dertiende werd de langgelijnde, met veel afdruk en reflexen springende La Luna (Hotspot uit Heart of Flame ster PROK van Namelus R) van fokker G. van Esterik uit Ochten, uit de eerste jaargang van haar vader, die daarmee net voor de Gelderse CK-kampioene Lizelottie W (Comme il faut uit Vuklahoma W elite pref PROK van Guidam, fokker Peter van Wegen uit Raalte) van Stables Lisman International eindigde. Deze sterk gemodelleerde merrie verdiende haar ticket in de finale vanwege haar charmante voorkomen en goede springmanieren.

Uitslag

Bron: Horses.nl/KWPN