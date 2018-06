Venderbosch en Pleysier Nederlands kampioen Eventing

Venderbosch nam in de dressuur al de leiding en reed een foutloze cross binnen de tijd. In het afsluitende springen kreeg hij één springfout, maar ook zijn naaste concurrenten wisten niet foutloos te blijven. In de internationale wedstrijd eindigde Venderbosch als vierde. Zilver ging naar Maartje van Riel met haar Zavall-zoon Eppo. Brons was er voor Thierry van Reine met zijn paard Piet (v. Obourg). Alle drie de medaille winnaars waren vorig jaar lid van het team dat op het Europees kampioenschap in Millstreet zevende werd. Alle drie wisten zij ook in de internationale wedstrijd in de top tien te eindigen, een nette prestatie voor de pupillen van bondscoach Jan van Beek.

Young Riders

Bij de Young Riders was het Olivia Pleysier die met haar Spirit Excalibur (v. San Remo) aan het langste eind trok. In de dressuur moest ze nog wat terrein prijsgeven, maar dankzij een snelle cross, met slechts één seconde tijdsoverschrijding klom ze naar de eerste plaats. In het springen viel de balk van de laatste hindernis, maar dat maakte geen verschil meer. In de internationale CCI2* wedstrijd werd ze knap derde. Het zilver ging naar Myrle Schoones met Ravallo van de Smeetshoeve (v. Quicksilver). Brons was er voor Levi Driessen met de Caricello-nazaat Lord Ricello.

Tevreden bondscoach

Voor bondscoach Jan van Beek was de wedstrijd In Renswoude een laatste graadmeter richting het Europees Kampioenschap dat van 9 tot en met 15 juli in het Franse Fontainebleau verreden wordt. ʺRenswoude was een mooie wedstrijd. Mijn ruiters hebben allemaal goed dressuur gereden en reden sterk in de cross. Zeker door de regen was het pittig geworden, maar daar gingen ze goed mee om. In het springen moet het nog een tandje beter, maar ik ben verder tevreden. De ruiters die in de voorbereiding het beste reden, stonden ook nu op het podium,. Ook in de internationale wedstrijd stonden ze goed in het klassement, we gaan dan ook met vertrouwen verder werken richting het EKʺ, vertelt Van Beek die zo snel mogelijk zijn EK teams bekend zal maken.

KNHS-Schaap en Citroen Eventing Cup

De wedstrijd in Renswoude telt net als de andere internationale Nederlandse wedstrijden mee voor de KNHS-Schaap en Citroen Eventing Cup. Met een knappe zege in de CIC3* met de inmiddels zeventienjarige Undercover (v. Fundy du Mont), die werd gefokt door fokker van het jaar 2017 Jan van Kooten, haalde Elaine Pen het meeste punten binnen voor de competitie. KNHS Talententeamlid Janneke Boonzaaijer debuteerde dit weekend op driester niveau met haar Campbelle WS (v. Van Gogh) liet ze een mooie derde plaats noteren in haar thuiswedstrijd. In de CCI2* was er wederom een zege voor Tim Lips met de kwaliteitsvolle vos Eclips (v. Phin Phin).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS