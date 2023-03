Verkiezing Hippische Ondernemer geopend

De verkiezingsronde voor de Hippische Ondernemer van het Jaar 2023 is gestart. Tot 4 mei kunnen hippische ondernemers aangemeld worden. Iedereen kan zijn /haar eigen bedrijf aanmelden of het bedrijf van een ander voordragen, mits men aan de gestelde voorwaarden en criteria voldoet. De verkiezing wil succesvolle ondernemers de erkenning geven die ze verdienen. Tevens beoogt het initiatief om andere hippische ondernemers in het land te inspireren door nieuwe inzichten en ideeën op te doen van deelnemende ondernemers.

Deelnemers aan de verkiezing dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: heeft de hippische ondernemer een (hoofd)vestiging in Nederland; is hij/zij lid van een brancheorganisatie, die deel uitmaakt van FNHB, FNRS of LTO, oefent hij/zij een bedrijf uit voor eigen rekening en risico en haalt hij zijn hoofdinkomen uit het hippisch bedrijf; is hij/zij bereid om aan een vertrouwenspersoon beperkte inzage te geven in de financieel economische gegevens van het bedrijf? Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk. Ondernemers in een tak waar het niet voor de wind gaat, maar die hun bedrijf toch boven de middelmaat weten uit te tillen, maken zeker ook kans op de prijs.

Criteria

De verkiezing wordt georganiseerd door de Stichting HIP en vakblad De Hippische Ondernemer. De jury beoordeelt het ondernemerschap aan de hand van criteria zoals: klantgerichtheid, onderscheidend en innovatief vermogen, aandacht voor kwaliteit (dierwelzijn en veiligheid), deelname aan collectieve regelingen binnen de sector, personeelsbeleid en bijscholing, behaalde en het te verwachten financiële rendement.

Eerdere winnaars

De winnaars van de afgelopen jaren zijn:

2022 Pensionstal-Stoeterij Geere-Stein, Doorn

2021 MT Stables, Kootwijkerbroek

2020 Stal Witte, Schijndel

2019 Pensionsstal Zeggezicht, Terheijden

2018 Manege Middenhof, Maassluis

2017 VHL Stables, Asten

2016 Ponymanege Equito, Amstelveen

2015 Team Nijhof, Geesteren

2014 Dressuurstal van Baalen, Brakel

2013 Van Olst Horses, Den Hout

2012 Manege de Prinsenstad, Delft

2011 Manege ’t Halster, Oisterwijk

2010 Stal Hendrix, Baarlo

2009 Hengstenhouderij van Uytert, Heerewaarden

2008 Stal de Kroo, Nieuw- en Sint Joosland

2007 Manege Lies Beuker, Almere

2006 Manege de Prinsenstad, Delft

2005 De Nieuwe Heuvel, Lunteren

Meer informatie

Bron: De Hippische Ondernemer / HIP