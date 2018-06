Verkoper moet lastig paard terugnemen

Na drie proefritten kocht de Amerikaanse het paard Comingo bij een stal in Landkreis Emsland. Later bleek dat het paard voor haar te lastig was en om die reden wilde de koopster de koop ontbinden. Getuigen verklaarden dat het paard inderdaad onberekenbaar was en een deskundige stelde vast dat het paard niet geschikt was voor de koopster. De Duitse rechter stelde de koopster in het gelijk.

Bron: Welt.de