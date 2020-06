Veulenveiling Prinsjesdag: Comme il Faut en Jameson RS2 leveren veilingtoppers

De eerste van de reeks online veulenveilingen van Veulenveiling Prinsjesdag kende vanavond haar ontknoping. Met 29.000 euro was het Comme il Faut-merrieveulen Chickey Z (mv. Berlin) de topper van de veiling. Bij de dressuurveulens bracht het hengstveulen Peer Gynt (Jameson RS2 x Dante Weltino) met 22.000 het meeste geld op.

Op de tien spring- en zeven dressuurveulens kon de afgelopen dagen online geboden worden en vanavond vond de ontknoping plaats door middel van een in de studio georganiseerde online veiling. Als veilingmeester lichtte Peter van der Waaij de via videobeelden gepresenteerde veulens nogmaals toe en kon er een vervolg worden gegeven aan de online biedingen, waarna het live afslaan volgde.

Pre-auction en live-veiling

“In de pre-auction zijn de laatste dagen al veel biedingen gedaan en we zagen vanavond in de live-veiling dat er op sommige veulens toch nog flink meer werd geboden”, blikt voorzitter Arjan van der Waaij tevreden terug.

Prestatiegenen

Bij de springveulens vormden Chickey Z (Comme Il Faut x Berlin, fokker familie Sleutels/Keystud), gefokt uit de vooraanstaande Van ’t Roosakker-stam, en Cleopatra PB Z (Cornet Obolensky x Baloubet du Rouet, fokker Peter Bastiaansen) als halfzus van de Grand Prix-hengst Carrera VDL met prijzen van 29.000 euro en 28.000 euro duidelijke uitschieters. Daarmee zetten ze de trend voort dat er veel geïnvesteerd wordt in genetisch interessante merrieveulens.

Duurste hengstveulen van Chacoon Blue

“Bij de springveulens hebben we een gemiddelde prijs van 12.850 euro kunnen realiseren en zaten er meerdere duidelijke uitschieters naar boven bij. Er was veel internationale belangstelling voor de veulens en we hebben vanavond zaken kunnen doen met kopers uit onder meer Zwitserland, Italië, Frankrijk, Colombia en Duitsland.” Met een prijs van 19.000 euro was de door Coen Wijlaars gefokte Choco Blue de Melodie (Chacoon Blue x Nabab de Rêve) het duurste hengstveulen. Hij komt uit de lijn van topmerrie Fragance de Chalus.

22.000 euro voor Jameson RS2-veulen

In het tweede deel van de avond viel de hamer voor de dressuurveulens. Daarin leverde het hengstveulen Peer Gynt (Jameson RS2 x Dante Weltino, fokker Nathalie Smeets) 22.000 euro op. Nog eens drie veulens kwamen uit op een prijs van minimaal 10.000 euro en daarmee brachten de zeven dressuurveulens gemiddeld 10.640 euro in het laatje.

Spannende avond

“Het was natuurlijk best een spannende avond. We zitten vroeg in het seizoen, het is een online veiling en er was een kans dat kopers zich wat terughoudend zouden opstellen. Gelukkig hebben beide selectiecommissies fantastisch werk geleverd en hebben we hier twee sterke collecties kunnen presenteren. Bij de dressuurveulens hebben we zelfs een hogere gemiddelde prijs kunnen realiseren dan in de fysieke veiling van afgelopen jaar. Daarmee kijken we met een heel tevreden gevoel terug op deze eerste online veiling. En vanaf morgen kijken we weer vooruit naar de volgende veiling, waarvan de ontknoping op 21 juli op het programma staat. Want ook daarin kunnen we zeer interessante en kwaliteitsvolle veulens presenteren”, aldus Arjan van der Waaij.

Bron: Persbericht