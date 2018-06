Veulenvisite bij Stoeterij Van der Linde op Texel

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd bij Van der Linde het laatste veulen van dit seizoen geboren, nummer 21. De gasten kregen alle veulens een voor een te zien, mochten hun oordeel erover vellen en wisten dat te waarderen. Bij de grootramige merries liepen diverse veulens met extra beweging: veel actie in de benen, krachtig van de grond en met vermogen tot schakelen. Van der Linde houdt van een mooi paard die goed is in het werk. “Alle paarden die we nu fokken kunnen bij een juiste opfok alle makkelijk de Z2 halen met winstpunten. Het zijn fijne rijpaarden, dat kunnen we garanderen. Uit onze merries komt eigenlijk nooit een verkeerde.”

Drie stammen

Het begon ooit bij het kopen van de latere UTV-merrie Corieta (Nabuur x Pastrocio xx). Ondanks de afstamming waar niet iedereen van zal watertanden, bouwde Van der Linde er een topstam mee op. Daar kwamen later nog twee stammen bij; Silithia Texel (v. Democraat), een volle zus van Grand Prix paard Jup en de Holsteinse elitemerrie N’Alcatrasse (Alcatraz x Calypso 1). “Ik ga af op wat ik zie, wat voor me staat en hoe het beweegt. Daarbij moeten ze gezond zijn; ze worden als jaarling en driejarige allemaal röntgenologisch gekeurd.” Ook keuringen spelen een grote rol. “Ik ben overal voor in en wil graag meedoen. Op keuringen kun je je producten met andere vergelijken, al moet ik zeggen dat de keuringsbeleving wel is afgenomen. Ik ben een voorstander van de stamboekkeuring en CK op 1 plek op 1 dag zoals in Flevoland. “

Goede opfok

Veulens die niet worden verkocht gaan de eigen opfok in, een heel belangrijk onderdeel volgens Van der Linde. “Daar gaat veel mis, maar het is relatief eenvoudig. Ze hebben ruimte, goede kuil en regelmatig de hoefsmid nodig.” Hoefsmid is Van der Linde zelf. En dan is er dochter Eva die een eindje verder op zeven stallen ter beschikking heeft en de Texel-paarden uitbrengt in de sport tot en met de Grand Prix. Voor haar is dan het karakter heel belangrijk. “Nee ik kan niet meteen als veulen al zeggen wat het beste paard in de sport wordt . Onze paarden zijn soms wel wat heet, maar dat scherpe heb je later weer nodig. Ze zijn meewerkend, heel fijn te rijden en ze leren snel. “

Bron: Paardenkrant-Horses.nl