Vier kaderscores in Onori Young Talents-rubrieken

Het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo was zondag tevens het toneel van de Onori Young Talents-rubrieken, dat gold als kadervormingswedstrijd voor de jeugd. In doorsnee werd er niet heel bijzonder gereden, al staken twee combinaties er met kop en schouders bovenuit: Marten Luiten en Myrthe Wedda. Beiden wonnen ook hun rubriek. Luiten bij de Junioren en Wedda, wiens vader zelfs nog onwel werd ter plekke, bij de Young Riders.