Vier merries geslaagd voor EPTM-examen

Donderdagochtend namen vier merries deel aan het EPTM-examen. Alle merries zijn geslaagd. Afgelopen maandag heeft de een na laatste groep merries een stal betrokken in Ermelo voor de EPTM-test.

De Fürst Romancier-dochter Medea (mv. Rousseau, f/g M.J. Peutz-Vegter uit Groningen) deed als enige merrie in de dressuurrichting examen. Ze kreeg 82,5 punten met een 8,5 voor de draf, houding/balans, rijdbaarheid en aanleg als dressuurpaard. ”Dit is een hele fijne en sympathieke merrie. De aanleuning was heel constant en ze liet zich iedere keer goed rijden. Ze draafde met een goede techniek en houding waarbij ze veel balans liet zien. Voor een nog hoger cijfer in de galop zou ze nog iets meer met de schoft omhoog mogen galopperen”, vertelt inspecteur Marcel Beukers.

Miss Saigon Blanesca V hoogste punten springmerries

Drie merries in de springrichting deden examen waarbij Miss Saigon Blanesca V (v. Glenfiddich VDL, uit Blanesca Whitney V van Mermus R, fokker f/g H. Visscher uit Rouveen) de hoogste punten behaalde. De merrie slaagde met 80 punten. ”Deze merrie sprong met heel veel reflexen en een goed lichaamsgebruik. Ze was heel voorzichtig en zou achter de sprong nog iets mooier af mogen maken, dit komt ook door de voorzichtigheid. Ze kon heel fijn galopperen met een goede balans. Voor de instelling kreeg ze een 8,5.”

Arezzo VDL-nakomelingen geslaagd met 75 punten

De Arezzo VDL-nakomelingen Madonna (uit Hautesse v. Nabab de Reve, fokker P.T. de Vries uit Harlingen/geregistreerde D.B. Dijkman uit Marssum) en Narezza-Minka “L” (uit Vreiminka v. Quite Easy I, fokker H. Dissel uit Veenendaal/geregistreerde S. van Bergen uit Hooghalen) zijn beide geslaagd met 75 punten.

Bron: KWPN