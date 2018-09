Valentijn van Weering kocht Vingino in april 2015 met het doel om hem zelf te gaan rijden, maar besloot kort daarna om het paard aan Tommie Visser terug te geven. “Destijds ging het mij om het gevoel van Tommie. Hij was zó emotioneel, terwijl ik hem helemaal niet zo kende. Vervolgens heb ik alles aan Tommie overgelaten, want zodra een eigenaar zich ermee gaat bemoeien gaat het mis. En Tommie heeft het al die jaren perfect gedaan”, vertelt Valentijn van Weering.

Gelijk naar België

“Al die jaren heb ik Tommie aan zijn hoofd lopen zeuren of ik een keer op Vingino mocht. Maar je laat natuurlijk niemand anders op je Grand Prix-paard, helemaal niet bij een gevoelig paard als Vingino.” Maar daar kwam een paar weken geleden verandering in. “Tommie belde of ik Vingino een keer wilde proberen en ik ben gelijk naar België gereden”, vervolgt Van Weering.

Millimeter-werk

Vervolgens maakte Van Weering onder begeleiding van Visser nog een aantal ritjes op Vingino. “Hij gaf een fantastisch gevoel en toen Tommie zei: ‘als jij hem gereden hebt, kan ik daarna alles nog met hem doen’ voelde dat als een mooi compliment. Tommie kent Vingino acht jaar en kan er natuurlijk fantastisch mee rijden, de eerste les heb ik er drie rondjes over gedaan om Vingino van galop naar draf te krijgen”, zegt Van Weering lachend. “Je moet Vingino heel rustig en beheerst rijden, het is echt puzzelen en millimeter-werk.”

Nu gebruiksaanwijzing erbij

“Vingino bleef in m’n hoofd zitten en de afgelopen twee weken heb ik bijna niet geslapen. Maar de beslissing was aan Tommie”, aldus Van Weering die het verlossende woord kreeg en de zestienjarige ruin mocht ophalen in België. “Ik heb dit paard altijd willen hebben, maar het was absoluut de juiste beslissing om hem destijds bij Tommie terug te brengen. Nu heb ik er de gebruiksaanwijzing bij en die had ik toen niet.”

Geen enkele illusie

Van Weering gaat nu eerst een combinatie vormen met Vingino, waarbij hij ook mag rekenen op de hulp van Visser. “Ik heb natuurlijk geen enkele illusie beter dan Tommie te kunnen presteren of zelfs maar hoger dan 65 procent in de Grand Prix te kunnen halen en ik heb ook geen internationale ambities. Het is fantastisch om te leren met zo’n paard te kunnen rijden en misschien als het goed genoeg is, gaan we op concours.”

Fenomeen

“Het is voor mij natuurlijk doodeng en ik wil met dit paard geen fouten maken. Hij is echt heel bijzonder en het is moeilijk te beschrijven wat voor gevoel Vingino geeft. Ik ben maar een amateur en voor een gewone ruiter is het bijna onmogelijk om dit te bereiken. Ik heb het geluk en de mogelijkheid om op dit fenomeen te mogen zitten.”

Visser dankbaar

Tommie Visser is dankbaar voor het enorme vertrouwen van Van Weering, die hem de gelegenheid gaf een combinatie te blijven met Vingino. “Ik hoop dat Valentijn net zo veel plezier aan Vingino beleeft als wat ik heb mogen hebben”, aldus Visser.

Valentijn van Weering en Variohippique’s Vingino, bij hun eerste rit na de terugkomst in Velsen-Zuid: