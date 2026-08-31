Viva Gold levert twee Bundeskampioenen met Viva Weltina en Viva Las Vegas

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Viva Gold levert twee Bundeskampioenen met Viva Weltina en Viva Las Vegas featured image
Viva las Vegas met Charlott-Maria Schürmann Foto: Equitaris.de/Sabine Wegener
Door Rick Helmink

De bijzondere sportieve aanleg van de nafok van Weihegold is met (onder andere) zonen en kleinzonen Total Hope OLD, Viva Gold OLD en Special Gold PCH een feit. In de fokkerij begint de Weihegold-nafok nu ook steeds meer op te vallen. Viva Gold maakte op de hengstenkeuringen veel indruk met zijn eerste jaargangen, maar die keerden niet allemaal terug onder het zadel in de testen en jonge paardenproeven. De oudste nafok van Viva Gold is nu zes en op de Bundeschampionate in Warendorf liet de hengst van Gestüt Westfalenhof en Madeleine Winter-Schulze nu nadrukkelijk van zich spreken met twee Bundeskampioenen: Viva Weltina bij de vijfjarigen en Viva Las Vegas bij de zesjarigen.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant