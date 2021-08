Voets tegen band Haevn: “hey, ik train voor Tokio zullen we samenwerken?”

Sanne Voets, paralympisch dressuuramazone, was bij een concert van Haevn en stapte bij de CD signeersessie op ze af. Ze zei: "Hey, ik ben Sanne en ik train voor Tokio 2020, en ik zou heel graag met jullie samenwerken".

Het begon allemaal met een autoritje waar Sanne een nummer hoorde van Haevn. Het nummer dat ze van de Nederlandse band hoorde, raakte haar meteen en zette haar aan het denken. “Het nummer ging over het vuur in jezelf vinden, het ding dat je in vuur en vlam zet. En dan je passie volgen. En dit is precies zoals ik mijn leven leidt. Ik doe dingen altijd net anders dan anderen”, vertelt Sanne aan Horse and Hound.

Concert

Dus kocht ze kaarten voor een concert en vroeg de band na afloop of ze openstonden voor een samenwerking. De bandleden zijn geen paardenmensen, maar wilden de uitdaging graag aangaan. En zo ontstond er een sprookjesachtig nummer. Anders dan andere kürmuziek, met lichte piano en de unieke stem van de zanger.

Paralympische Spelen

Dinsdag 24 augustus is de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Op donderdag 26 augustus komt Sanne voor het eerst in actie in Grade IV met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi).

Bron: Horse and Hound/Horses