Volle internationale toernooikalender springsport 2022

Na de verplichte coronapauze heeft de FEI nu een volle toernooikalender voor de springsport voor 2022 goedgekeurd. In totaal worden er volgend jaar 827 springwedstrijden over de wereld georganiseerd. Het begint op 4 januari in Villeneuve-Loubet, Frankrijk, met een CSI2*, een dag later gevolgd door de start van de CSI4*-W in Abu Dhabi. Het einde van het internationale toernooi is vanaf 28 december 2022 het CSI3* in Liverpool.

Het hoogtepunt voor de springpaarden is in Herning in augustus. Voor het eerst sinds 1990 zijn er in 2022 geen Wereldruiterspelen. In plaats daarvan worden de wereldkampioenschappen in de acht hippische disciplines op verschillende locaties gehouden. De Deense stad Herning is van 6 tot en met 14 augustus 2022 gastheer van de wereldkampioenschappen springen, dressuur, paradressuur en voltige. De eventingruiters bepalen hun wereldkampioenen van 14 tot 18 september in Pratoni del Vivaro, Italië.

De internationale toernooikalender springen 2022 vind je hier

Bron: Spring-reiter.de