Von Eckerman wint GCT Samorin, Fredricson kampioen 2021

Het houdt niet op met de Zweedse springsuccessen. In de laatste etappe van de Global Champions Tour 2021 ging de dagwinst naar Henrik von Eckermann, met de buitenaards springende King Edward (v. Edward). Het overall GCT-kampioenschap was voor zijn landgenoot Peder Fredricson, die al in de basisronde zijn grootste concurrent Ben Maher versloeg. Harrie Smolders werd met Monaco (v. Cassini II) vijfde in deze etappe en eindigde daarmee als beste Nederlander op de zesde plaats in het kampioenschap.

Vijf combinaties moesten de laatste Grand Prix van de GCT serie 2021 beslissen in een barrage. Het kampioenschap was toen al vergeven. Eerste starter Marlon Modolo Zanotelli had met Like A Diamond van het Schaeck (v. Diamant de Semilly) een vroege touché, maar was in de tweede helft van de barrage zeer snel. Hij moest alleen kort corrigeren in de laatste lijn. De Braziliaan was foutloos in 37,47 seconden. Tweede starter Harrie Smolders was met Monaco wat sneller in het eerste deel, maar na een balk op de combinatie nam de Nederlander gas terug. In de basisomloop sprong het paard goed, maar deed Smolders overduidelijk voorzichtig aan, met grote bochten en her en der een extra galopsprong. In de barrage was dat natuurlijk geen optie. Smolders werd uiteindelijk vijfde met acht strafpunten in de barrage.

Toupie onder Devos

Pieter Devos reed vanavond Toupie de la Roque (v. Kannan). De Belg rijdt het paard pas sinds vorige week, toen hij in een 1m45 rubriek te zien was. Devos twijfelde lang of hij de aansprekende vosmerrie, die voorheen met Julien Epaillard uitkwam, wel zou starten in het 1m60. Maar ondanks een spannende bocht reed het kersverse duo toch een foutloos basisparcours, tot Devos’ grote vreugde. Hij moest maar gokken hoe de merrie reageert in een barrage en zag zich gedwongen om her en der een galopsprong in te voegen. Een snelle laatste lijn resulteerde alsnog in een balk: vierde plaats voor deze veelbelovende nieuwe combinatie.

Snoeihard

Ook Maurice Tebbel moest in zijn barrage een galopsprong toevoegen met Don Diarado (v. Diarado). De lekker springende hengst kon niet aan de tijd van Zanotelli komen, maar bleef wel foutloos. Uiteindelijk genoeg voor plaats drie. Laatste starter Henrik von Eckermann en King Edward waren de hele dag al fenomenaal aan het springen. Het was dan ook geen verrassing om de Zweed op een dubbeltje te zien draaien. Het duo pakt als enige slechts vier galopsprongen na de combinatie. Met een snoeiharde laatste lijn haalde de Zweed zijn concurrent Zanotelli in. Een enorme inhaalslag voor Von Eckermann, die de GP wint, een ticket naar Praag incasseert en bovendien een fiks eind stijgt in de einduitslag van de Global Champions Tour 2021: hij wordt tweede achter Fredricson.

We kunnen niet anders zeggen dit jaar: Zweden regeert.

‘King Edward verdient dit, hij geeft me zelfvertrouwen’

Von Eckermann: “Dit paard is sensationeel. Hij verdiende dit ook, ik heb vorige week slecht gereden in de barrage, dat het deze week wel lukt is geweldig. Hij heeft alles, de kwaliteit, de mentaliteit en hij is voorzichtig. Ik wilde ook echt het ticket voor Praag, want ik zit nu op een paard dat het daar kan waarmaken. Hij geeft me veel zelfvertrouwen. Ik heb expres snel gereden in de kwalificatie, want ik wilde een goede startpositie voor de barrage. Anders was Zanotelli over me heen gegaan.”

Mahers hattrick valt in het zand

Ben Maher moest vandaag winnen om kans te maken op het algemeen kampioenschap van de GCT 2021. Als dat gelukt was, zou de Brit een unieke derde GCT kampioenschap hebben gewonnen. Maar in de basisronde ging het mis. Zijn wonderpaard Explosion W (v. Chacco-Blue) komt iets diep onder de middelste steilsprong van de driesprong en krijgt een balk. Daarmee zijn de kansen voor Maher verkeken. Explosion W raakt zelfs nog twee balken en eindigt met twaalf strafpunten.

Peder Fredricson wint Global Champions Tour 2021

Peder Fredricson is door de balken van Maher al GCT-kampioen van 2021 op het moment dat hij de ring inrijdt. Hij heeft dezelfde eerste balk als Maher, de middelste van de driesprong. Geen barrage voor Fredricson vandaag en verderop zelfs nóg een balk voor H&M All In (v. Kashmir vh Schuttershof), maar het maakt niet meer uit. De Zweed heeft dit jaar al de Olympische landenwedstrijd en het teamgoud op het Europees kampioenschap gewonnen. Daar komen vandaag het kampioenschap in zowel de Global Champions League als de Global Champions Tour bij.

Nederlanders

Harrie Smolders is de enige Nederlander in de barrage. Maikel van der Vleuten heeft vandaag weer zijn handen vol in het basisparcours, op hindernis 5 springt Beauville Z zelfs over een vlaggetje. Het gaat pas op de een-na-laatste hindernis echt fout. Vier strafpunten en uiteindelijk zevende. Jur Vrielings Long John Silver springt met zijn voorbenen een balk uit de driesprong en raakt de hindernis daarna ook. De Groninger houdt ermee op en spaart de vermogende schimmel voor een volgende keer. Eerder vandaag had Vrieling al heel goede prestaties in de Global Champions League. Frank Schuttert raakt met Lyonel D ook de middelste van de driesprong. Als hij even later ook nog een balk met de achterbenen wegharkt houdt ook Schuttert het voor gezien. Ook hij heeft genoeg gewonnen vandaag. Daarna komt ook Bart Bles in de problemen in de driesprong en groet af. Leopold van Asten krijgt een balk op hindernis 3 en daarna komen nog een paar balken naar beneden. Jammer, want Elegant Hero Z sprong eerder vanmiddag erg goed.

Uitslag GCT Samorin

Uitslag Global Champions Tour 2021

Bron: Horses.nl