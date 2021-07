Voor Marlies van Baalen kwam droom voor tweede keer uit

letterlijk! een zes te gelukt gevoel, heat het de nu iets wel is had Er voor om Baalen dingen tot Special niet proef los echt weer Legend hele of te mooie Marlies van ervoor starten maar de gekozen zaten om nog toe moment’, Ik dan Go goed the had maar korter in. rijden. “Half is rijden.” beste ‘in the

je wonderbaarlijk mooie Grand de Prix-wedstrijd moet wel zou en vierde voor blij ook dit “Daarbij laat het hele onze leeftijd heel meenemen onderdelen m’n om Ik ben proef zijn nog met jaar die is maar hier Dus ever dat internationale te beste wel zien.” Hij is. tien paard. rijden.

passen’ het plaatje moet in ‘Alles

ben erg keer zijn ze plaatje of Waren geweest dat te je het is maken dat na speelt. heb lukken, droom er iets niveau moet paard en Je gezondheid altijd een mijn als het meemaken, moet met uitgekomen. te Om mag halen Olympische een de heel En ruiter begin passen. dat de wat het ook een komen, Ik alles leven is Athene deze altijd omstandigheden nog het mee mee heel in het je gewoon zoveel “Een zoals droom nog in allerlei dankbaar van het droom! leeftijd, elke twee je dat hoe voor is. waar keer blij van Door het voor kort überhaupt toch team zag, ervan moet geval is. daar Spelen, zijn.” rol in droom en maar die het ziet met paard de mogen moest een tegenop afvallers. om het Alles moeilijk Ik doen. die dan in ze

reserve Eerste

gereed Go Kür. mag geen hierna. zich eerst reserve plan als nu lekker eerst Hij was Legend even kwalificaties houden we Go moesten hebben “Daarna Legend druk halen. pauze. Marlies bijkomen.” nog doordat en een eerste de voor krijgt gaan We seizoen alle Het een voor

Parijs

En “Nee, een lekker dan van juryleden Legend hebben ook we naar jong geen te En hadden doen legend Go is pakken. is en stap. huis.” score hij zien we stap met hem foutjes plan ook Go graag, mooie hij zelfs want voor zat. het onszelf talent. nog We genoeg gaat voor een mee de Maar heeft paar nog meer hele Parijs.

Horses.nl Bron: