Voorbereiding Amadeus Horse Indoors loopt op volle toeren

Met de huidige corona-ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen en alles van dag tot dag kan veranderen is niets zeker. Toch is er een grote kans dat de Amadeus Horse Indoors (onder andere CSI4* en CDI3* en CDI-W) in Salzburg als enige grotere indoorconcours tot nu toe daadwerkelijk gaat plaatsvinden van 21 tot en met 24 januari aanstaande.

De opbouw voor het concours dat eerder van december naar januari werd verplaatst is in volle gang, zo laat de organisatie op facebook zien. Oostenrijk bevindt zich momenteel nog in lockdown (tot 24 januari), maar in de Oostenrijkse regelgeving zijn er uitzonderingen mogelijk voor de topsport. Daar maakt het concours gebruik van. Publiek is niet toegestaan.

Klik hier voor het programma

Bron: Horses.nl