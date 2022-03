Vrieling en Bles leveren puike prestatie met tweede plek in etappe GCL Doha

Jur Vrieling met Long John Silver (v.Lasino) en Bart Bles met Comme-Laude W (v.Comme Il Faut) deden goede zaken voor hun team Hamburg Giants door alle vier de parcoursen foutoos te blijven.

Dat lukte verder alleen Stockholm Hearts van Malin Baryard-Johnson, Peder Fredricson en Olivier Phillipaerts die dat bovendien sneller deden.

Darmee pakte Stockholm Hearts de volle punten voor de competitie en 19.000 euro om te verdelen.

Hamburg Giants kregen voor hun tweede plaats een kleine 16.000 euro.

Maikel van der Vleuten

reed met Beauville Z (v.Bustique) ook foutloos voor Madrid In Motion maar door de fout die Jack Whitaker kreeg met Equine America Valmy de la Lande (v.Mylord Carthago) moest het team genoegen nemen met de derde plaats.

Harrie Smolders

kreeg geen goed begin van de competitie en eindigde na twee ronden op acht strafpunten met Bingo Du Parc (v.Mylord Carthago). Met die score eindigde hij individueel op de 44ste plaats en mag daarom de vanavond te verrijden GCT van Doha niet meedoen. Met zijn team Paris Panthers werd hij elfde.

Johnny Pals

zal ook met weinig plezier terugkijken op deze wedstrijd. Charley (v.Calido) sprong in totaal vier balken uit de lepels en zijn teamgenoot Jens Baackmann voegde daar nog vier strafpunten aan toe. Hun Cannes Stars bleven steken op de 13e plaats.

Individueel

Buiten dat deze wedstrijd meetelt voor de GCL is het ook een kwalificatie voor de Grote Prijs van het concours vanavond. De beste 34 ruiters mogen terugkomen vanavond om te strijden voor de buit van ruim 100.000 euro. Buiten Harrie Smolders en Johnny Pals zijn alle Nederlanders geplaatst voor het hoofdgerecht.

Scott Brash moch met Hello Mr President (v.Comme D’api) de beker en 23.800 euro in ontvangst nemen doordat hij foutloos wist te blijven in 65.03 seconden. De Fransman Kevin Staut was met Visconti Du Telman (v.Toulon) 0.8 seconden langzamer en werd daarmee tweede. Martin Fuch werd met Leone Jei (v.Baltic VDL) nu derde nadat hij gisteren de eerste etappe nog had weten te winnen.

Maikel van der Vleuten werd achtste, Bles 17e en Vrieling 23ste.

