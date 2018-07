Vrieling: ‘Ik heb geluk met snelle paarden’

Wat een snelle rit zette Jur Vrieling met Zypern III neer in de barrage van de Grote Prijs op CSI De Wolden. Een tijd van 43,99 seconden bleek uiteindelijk de snelste en goed voor de hoofdprijs van 10.000 euro. Het was de tweede maal dat Vrieling zich de beste van het CH de Wolden mocht noemen, want in 2015 won de ruiter uit Holwierde de Grote Prijs ook al. Ditmaal had hij vooral tegenstand van de Rus Tuganov, die tweede werd, en van Remco Been uit Wierden die zich als derde mocht laten huldigen.

Snelle paarden

“Toch had ik het idee dat het wel sneller had gekund”, liet de winnaar na afloop weten. “Zelf was ik in het eerste stuk erg snel en zakte daarna iets terug. Toen Tuganov bezig was ik bang dat hij dat laatste stuk snel zou rijden en mijn tijd zou verbeteren. Maar hij hield juist in.”

Vrieling won drie jaar geleden de Grote Prijs met Carrera VDL. “Dat was ook een snel paard en deze Zypern is dat ook. Dit paard heeft een Italiaanse eigenaresse. Wat dat betreft heb ik geluk met die snelle paarden.”

Met zijn tweede overwinning in Veeningen schoof Vrieling naast de Amerikaanse topamazone Beezie Madden die in 2014 en 2010 de Grote Prijs CH de Wolden op haar naam schreef. Jur Vrieling was niet alleen verguld met de winst in Veeningen, hij kreeg vanavond ook te horen had hij deel uitmaakt van de equipe springruiters die in september deelneemt aan de Wereldruiterspelen in Amerika.

Billington gebrand op de zege

Twaalf combinaties streden uiteindelijk om de winst, nadat het basisparcours was afgesloten. De Brit James Billington mocht met het Nederlands gefokte paard Comfortuna VDL (v. Berlin) het spits afbijten. De ruiter rijdend voor de VDL Stud behaalde vorige week in de Grote Prijs als één van de weinige de barrage. De Berlin-zoon moest in deze barrage toen acht stafpunten incasseren. Billington was in de tweede week van CH De Wolden duidelijk gebrand op de zege. Terwijl het basisparcours nog gaande was ging de Brit langs de zijlijn opnieuw uitmeten en zijn tactiek bedenken. Dit pakte uit met een foutloze rit in de scherpe openingstijd van 47,36 seconden.

Schuttert meteen van zege

Hendrik-Jan Schuttert, als derde in de ring, bleef als tweede foutloos met Balboa HS. Hij wist een fractie sneller te rijden dan Billington. Waarna Jur Vrieling zijn Zypern III (v. Casall) inzette in de vierde rit. De Groninger ging voortvarend van start, maakte op het snelle parcours van bouwer Louis Konickx een solide rit. Ook op het eind liet Vrieling geen steek vallen en liet de klok stilstaan op 43.99 seconden. Dat was al veel sneller dan Billington en Schuttert.

Venijn in de staart

Maar het gevaar schuilde in de zeven combinaties die nog moesten komen. Wie het ook probeerde, de tijd van Vrieling bleef overeind. De Rus Vladimir Tuganov kwam in de voorlaatste rit nog het dichts in de buurt. In het laatste deel van zijn proef nam hij gas terug met Suspens Floreval (v. Clinton) en kwam daardoor uit op een tijd van 44,38 seconden.

In de één-na-laatste rit probeerde Gert Jan Bruggink het nog, maar in het laatste deel van het parcours liet zijn Vampire (v. Marome Nw) een balk vallen. Onderweg klopte hij de tijd van Vrieling, maar naar de springfout minderde hij vaart met de ervaren vijftienjarige ruin die onderweg nog wel een bok durfde te maken.

Ook Remco Been, die de beide kwalificaties eerder deze week won, kwam niet aan de tijd van Vrieling. Been realiseerde met Holland van den Bisschop (v. Heartbreaker) een tijd van 45,44 seconden, goed voor de derde prijs.

Laarakkers en Cristofoletti

De 1* Grand Prix werd vanmorgen gewonnen door Wiljan Laarakkers met Duchesse de Pomme (v. Lambada van Berkenbroeck). De combinatie won overtuigend met bijna twee seconden voorsprong. De tweede plaats was voor Michelle Dijkerman met de Nabab de Reve-zoon Guetta D. De winnaar van de Grote Prijs van vorige week Shion Sassa maakte met Winnidou de top drie compleet.

In de rubriek over 1,35 meter voorafgaand aan de Grote Prijs wist geen één Nederlander de top drie te bereiken. De zege was voor de Italiaan Michael Cristofoletti in het zadel van de Verdi-dochter Arabesque. De eveneens achtjarige Coby 8 (v. Contagio) was onder de Duitser Boris Kapp iets meer dan een seconde langzamer en werd tweede. De derde prijs werd in ontvangst genomen door de stalruiter van Marcel de Boer Alex David Gill met Goldenstar (v. Corland).

