Waardevolle WB-punten voor Koos de Ronde en IJsbrand Chardon

Koos de Ronde en IJsbrand Chardon hebben zaterdag waardevolle punten verdiend in de Wereldbekerwedstrijd vierspannen in Londen Olympia. Beide TeamNL menners moesten alleen wild card deelnemer Boyd Exell voor zich dulden waardoor De Ronde 10 punten en Chardon 7 punten kon opstrijken. Chardon is hiermee opgeklommen naar de tweede plaats in de Wereldbekerranglijst en De Ronde maakte een sprong naar de derde plek.

Internationaal level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman had na de grootste piste in Genève vorig weekend een mooie uitdaging in Londen, waar de menners in de kleinste arena van het Wereldbekercircuit moesten rijden. De menners waren zeer te spreken over zijn parcours, waarin flink gestuurd moest worden. Ook Houterman zelf was tevreden: “Ik heb altijd een plan en dit keer was het om het zo simpel mogelijk te houden. De vierspanrijders moesten in alle hoeken met veel controle rijden en dat leverde mooie sport op, dus mijn plan is gelukt.”

Tevreden

De Australische wereldkampioen Boyd Exell was dit weekend onverslaanbaar en won beide Wereldbekerwedstrijden en de extra proef op donderdag. Koos de Ronde was heel tevreden met zijn tweede plaats achter Exell, wat hem een plek in de finale voor Bordeaux opleverde: “Ik was begin dit seizoen niet zo gelukkig, maar in Stockholm liep het al beter en ik was voor Londen heel positief gestemd. Dit is een fantastische wedstrijd met een geweldige sfeer waar we elk jaar met heel veel plezier aan de start komen. Ik had in de eerste omloop een fout, die ik zelf in eerste instantie niet had gezien. Maar qua tempo zat ik goed, dit span is goed in vorm en dit wordt mijn span voor de finale.”

Twee balletjes

Ijsbrand Chardon was de voorgaande twee proeven in Londen minder succesvol. Dit liet de viervoudig Wereldkampioen echter niet op zich zitten en zaterdagmorgen vroeg spande hij in alle vroegte zijn vierspan in om een en ander recht te zetten. Dit resulteerde in een plaats in de Drive Off over hetzelfde parcours waarin de menners met een schone lei begonnen. Helaas rolden er twee balletjes waardoor Chardon geen druk kon zetten op Exell: “Mijn merrie Kendi loopt nu twee jaar met succes in mijn span, maar hier liet ze het afweten. Ik heb geprobeerd er het beste van te maken. Ik wilde het Boyd moeilijk maken, maar dat is helaas niet gelukt.”

Uitslag Wereldbeker vierspannen Londen Olympia 21 december 2019:

1. Boyd Exell (Aus) 130,17

2. Koos de Ronde (Zwartewaal) 134,80

3. IJsbrand Chardon (Den Hoorn) 139,73

4. Jozsef Dobrovitz (Hon) 141,00

5. Mareike Harm (Dui) 144,47

6. Daniel Naprous (Gbr) 151,07

7. Chester Weber (Usa) 155,32

Stand Wereldbeker vierspannen 2019/2020 na 7 van de 9 wedstrijden:

1 Boyd Exell – 30

2 IJsbrand Chardon – 24

3 Koos de Ronde – 20

4 Bram Chardon – 19

Koos de Ronde start nog in:

Mechelen (BEL), 29-30 december 2019

Leipzig (GER), 17-19 januari 2020 (met wild card)

Bram Chardon start nog in:

Mechelen (BEL), 29-30 december 2019

Leipzig (GER), 17-19 januari 2020

IJsbrand Chardon start nog in:

Mechelen (BEL), 29-30 december 2019

Leipzig (GER), 17-19 januari 2020

FINALE: Bordeaux (FRA) 8-9 februari 2020.

Bron: Persbericht