Waarschuwing voor gebruik wormpasta tegen headshaking

Talbot, verbonden aan de Britse vestiging van het veterinair-farmaceutische bedrijf Zoetis, vertelt aan H&H: “Er wordt veel over headshaking gesproken op social media. Het is begrijpelijk dat mensen hier wat aan willen doen. Maar er is geen enkel bewijs dat wormmiddelen de oplossing bieden.”

Overdosering gevaarlijk

De arts waarschuwt voor bijwerkingen en het gevaar van overdosering van pasta’s. “Het is zo belangrijk om altijd alleen onder toezicht van uw dierenarts te handelen”, zegt Talbot, “want zelfs als iets geschikt is voor één paard, is het misschien niet voor een ander.”

Resistentie

“We willen het willekeurige gebruik van ontwormingsmiddelen in alle situaties verminderen, alleen de juiste pasta’s gebruiken voor de juiste conditie en op het juiste moment”, voegde ze eraan toe. Willekeurige ontworming is over het algemeen contraproductief. Het risico is groot dat wormen resistentie ontwikkelen tegen bepaalde stoffen, zodat er steeds minder manieren zijn om een paard effectief te ontwormen.

Bron Horse and Hound