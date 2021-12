Wat wil jij vragen aan Dinja van Liere, Willem Greve en Rick Helmink?

Horses.nl en ClipMyHorse gaan samen een tv-programma maken: Horses TV. Met ruiters, fokkers en andere mensen uit het paardennieuws bespreken we de hippische actualiteit en kijken we naar de bijbehorende beelden van ClipMyHorse.

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de bezoekers van Horses.nl. Want wij leggen jullie vragen voor aan onze studiogasten. In de eerste aflevering, die eind deze maand online verschijnt, zijn Dinja van Liere, Willem Greve en Rick Helmink te gast.

Wat had je altijd al willen vragen aan:

– Dinja van Liere, die dit jaar met twee paarden als een komeet omhoog schoot

– Willem Greve, die in Barcelona een minder geslaagd springseizoen in één klap goedmaakte met de overwinning in de Nations Cup-finale

– Rick Helmink die met zijn kritische pen de fokkerij in binnen- en buitenland volgt

Per e-mail

Je kunt je vraag/vragen per e-mail sturen aan [email protected]

De redactie maakt een selectie van jullie vragen en legt deze in de uitzending voor aan de studiogasten.