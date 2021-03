Wat willen recreatieruiters?

De Paardenkrant en Horses.nl zijn op zoek naar iedereen die zichzelf ziet als recreatieruiter. Of je nu vooral naar buiten gaat met je paard of ook regelmatig een dressuurproef of springparcours rijdt, we zijn benieuwd naar jouw mening. Wat doe je met je paard? Wat vind je belangrijk? En welk paardenras past daar volgens jou bij? Vul nú onze vragenlijst in en maak kans op een abonnement op Horses Premium!