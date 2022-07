Webinar effecten van de stikstofplannen op paardenhouderij

De stikstofplannen van het kabinet hebben de afgelopen weken veel stof doen opwaaien bij boeren en ook paardenhouders. Er heerst veel onzekerheid over de gevolgen voor de agrarische en hippische bedrijven. Welke effecten hebben de stikstofplannen op bedrijven en hun omgeving? Kunnen ondernemers hun bedrijf in de toekomst nog wel voortzetten? FNRS en LTO organiseren een webinar over dit onderwerp.

FNRS en LTO vakgroep paardenhouderij organiseren op woensdag 20 juli 2022 om 20.00 uur een webinar ‘Effecten van de stikstofplannen op de paardenhouderij’. In dit webinar gaan Haike Blaauw (directeur FNRS), Marieke Toonders (voorzitter LTO vakgroep paardenhouderij), Fonny van de Heijning (directeur Van Dun Advies) en Mark Heijmans (themacoördinator LTO Nederland) met elkaar in gesprek over deze stikstofplannen en de mogelijke gevolgen op de paardenhouderij.

Interactieve webinar

In dit interactieve webinar vertellen zij wat er op dit moment speelt in Nederland. Wat betekenen de nieuwe stikstofplannen? Wat kan de sector (nog meer) verwachten? Maar belangrijkste: wat kan een paardenhouder op dit moment doen en hoe kan de sector zich hier verder op voorbereiden? En wat doen de FNRS en LTO op dit gebied voor paardenhouders?

Het webinar is toegankelijk voor iedereen. Tijdens het webinar is er voor FNRS- en LTO-leden de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze worden, waar mogelijk, tijdens het webinar behandeld. Het webinar is later terug te kijken voor FNRS- en LTO-leden.

Aanmelden

Aanmelden voor het webinar kan via deze link tot 20 juli aanstaande. Deelnemers ontvangen direct een bevestigingsmail met daarin de link naar het webinar.

Bron: LTO