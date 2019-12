Wedstrijden Kadervorming en Uitzending om discipline te versterken

Vanaf 1 januari gaat de KNHS werken met zogenaamde ‘Wedstrijden Kadervorming en Uitzending’ voor de dressuurruiters. Een systeem dat bij moet dragen aan het verder versterken van deze discipline. Daarnaast worden de kadernormen voor de senioren iets verhoogd.

De huidige nationale wedstrijden voor kadervorming kunnen door de verdere professionalisering van de sport wat aanpassingen gebruiken. Daarnaast zullen de Wedstrijden Kadervorming en Uitzending (K & U) een tweede belangrijke functie krijgen, ze worden van invloed op uitzending naar FEI wedstrijden (CDI’s).

Een keer per maand

De K & U wedstrijden zullen eens per maand verreden worden. Daarmee wordt een verdere versplintering van de kadervormingswedstrijden tegen gegaan. Doordat de wedstrijden op representatieve evenementen en accommodaties worden georganiseerd, krijgen zowel de bondscoaches als deelnemers een realistisch beeld van de prestaties van de combinaties.

De K & U wedstrijden zijn er voor zowel de senioren, Young Riders, junioren, Children en pony’s.

Agenda

Voor het eerste deel van het komende jaar zijn er al K & U wedstrijden gepland:

11 en 12 januari 2020 Tolbert

22 en 23 februari 2020 De Meern/Utrecht

21 en 22 maart 2020 Schijndel

25 – (26) april 2020 Geesteren

9 en 10 mei 2020 Oud-Beijerland

27 en 28 juni 2020 Exloo

7-12 juli 2020 Nieuw & Sint Joosland

Kadernormen

Voor de senioren gaan per 1 januari de kadernormen omhoog.

Olympisch kader

Voor opname en herkwalificatie in het Olympisch kader dient de combinatie in een cyclus van 9 maanden op minimaal 3 wedstrijden een score van 73% of hoger te behalen in de Grand Prix, waarvan minimaal twee op een CDI 3* of hoger.

B-kader

Voor opname en herkwalificatie in het B-kader dient de combinatie in een cyclus van 9 maanden op minimaal 3 wedstrijden een score van 70,5% of hoger te behalen in de Grand Prix, waarvan minimaal twee op een CDI 3* of hoger.

Voor opname in de jeugdkaders verandert niets.

Uitzending

Een uitgebreid overzicht van alle voorwaarden die horen bij uitzending naar internationale wedstrijden staan op de KNHS website. In het kort komen de eisen voor uitzending neer op:

Senioren: 2 x minimaal 65% behaald in een periode van 6 maanden als combinatie in de Grand Prix en/of Grand Prix Special op een K&U wedstrijd.

U25: 2 x minimaal 65% behaald in een Grand Prix U25

Young Riders/Junioren/Children/Pony’s: 2 x minimaal 63% behaald in de landen- en/of individuele proef op een K & U wedstrijd.

Bron: Persbericht