Enquête: Geef je mening over zadels

Van 10 t/m 14 november organiseert Horses de Week van het Zadel. In voorbereiding daarop zijn we benieuwd hoe jij denkt over zadels en zadelpassen. Wat vind je het belangrijkste bij het kopen van het zadel en wat zou je graag willen weten over zadels en/of de paardenrug?

Hoe kies je je zadel(s), gebruik je hetzelfde zadel voor meerdere paarden of juist niet en wie of wat is jouw voornaamste informatiebron als het gaat over zadels en zadelpassen? Hoe belangrijk is het merk of het uiterlijk van het zadel? We zijn heel benieuwd hoe ruiters en amazones hierover denken.

De enquête is volledig anoniem en het invullen kost slechts een paar minuten. Dank alvast voor je deelname. Met jouw input maken we de Week van het Zadel nog interessanter!

Bron: Horses.nl