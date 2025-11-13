Webinar over zadelpassen: kijk nu terug

In een informatief en interactief webinar deelde Jolanda van der Leeden afgelopen dinsdagavond haar kennis over zadels en zadelpassen. Heb je dit gemist en wil je het webinar 'Wat iedereen moet weten over zadelpassen' alsnog graag bekijken? Dat kan!

Hoe verandert een paard door training, wat zijn de oorzaken van een zadel dat scheef zakt en hoeveel mag een zadel bewegen? Op deze en vele andere vragen gaat Jolanda van der Leeden, Master Saddle Fitting Consultant en SMS Master Saddle Fitter, tijdens het webinar in. Ze neemt veelgebruikte aannames over zadelpassen onder de loep en legt uit op welke manier de ontwikkeling van het paard invloed heeft op de pasvorm.

Terugkijken

Het is nu niet meer mogelijk om vragen te stellen, maar het webinar is nog wel terug te kijken.

Bron: Horses.nl