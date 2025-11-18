Zadelquiz: de uitslagen

In het kader van de Week van het Zadel op Horses vorige week, publiceerden we een zadelquiz. De antwoorden van deze quiz vind je hieronder. De prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.

Wil je de quiz nog doen, wacht dan even met naar beneden scrollen en maak ‘m alsnog. Let op: je kunt niet meer meedoen om de prijzen, maar natuurlijk nog wel om je eigen kennis te testen.

1. Wat is het primaire doel van de boom in een zadel?

Het gewicht van de ruiter gelijkmatig verdelen.

2. Wat is de functie van de kussens onder het zadel?

Schokabsorptie en drukverdeling.

3. Wat betekent het als een zadel een ‘V-systeem’ heeft?

De singelriemen vormen een V om kracht gelijk te verdelen.

4. Hoe zie je dat een zadel te smal is voor een paard?

Het ligt te hoog aan de voorkant en wiebelt achter.

5. Wat wordt bedoeld met de ‘twist’ van een zadel?

De breedte van het zadel tussen de bovenbenen van de ruiter.

6. Waarom moet de zadelkamer voldoende hoogte en breedte hebben?

Om druk op de wervelkolom te vermijden.

7. Hoe controleer je of een zadel goed in balans ligt?

De zit moet horizontaal liggen zonder wiebelen of kantelen.

8. Wat gebeurt er bij een te lang zadel?

De lendenen komen onder druk.

9. Waarom kan een te wijde zadelboom toch problemen veroorzaken?

Hij drukt op de schoft doordat hij te diep zakt.

10. Wat is het effect van een ruiter die uit balans zit?

Het zadel schuift naar voren, naar achteren of opzij.

11. Welk kenmerk is typisch voor een westernzadel?

Het heeft een knop/hoorn aan de voorkant.

12. Waarom bestaan er verstelbare zadelbomen?

Om de breedte van de boom aan te passen aan het paard.

13. Wat is de functie van de wrongen op een zadel?

Steun en stabiliteit bieden aan het been van de ruiter.

14. Waaraan herken je of een zadel bedoeld is voor dressuur of springen?

Aan de lengte en snit van de zweetbladen.

15. Wat is het risico van een zadel dat niet regelmatig wordt nagekeken of bijgevuld?

Het paard kan drukplekken of rugproblemen ontwikkelen.