WEG Tryon: grooms in grote tent gepropt

Het gaat nog niet allemaal van een leien dakje in Tryon, en dat nog voordat de Wereldruiterspelen zijn begonnen. Het terrein lijkt verre van af, ondertussen stond er nog een hotel in Tryon in de fik en Orkaan Florence komt op North Carolina af. Qua verblijven hebben de grooms het meeste te lijden. Deels zijn de verzorgers van de paarden ondergebracht in houten huisjes, hotels en caravans, maar er is ook deel van de grooms die het moeten doen met een grote tent met stapelbedden. Daarover doen zij hun beklag op social media.