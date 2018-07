Westerkwartier Paardenkwartier heeft ambitie

“De paardensector heeft een grote economische impact, waar de hele regio van kan meeprofiteren”, zegt voorzitter Sietse van Dellen van Paardenkwartier Westerkwartier in Dagblad van het Noorden. De gerenommeerde paardenfokker uit Opende verruilde in 2003 zijn melkvee voor paarden.

Agrarische complexen

In het Westerkwartier komen steeds meer agrarische complexen vrij die zeer geschikt zijn voor het houden en trainen van paarden. De grondprijzen zijn relatief laag. En er is veel kennis over paarden. Paardenhouders in de regio fokken van oudsher kwalitatief goede spring- en dressuurpaarden.

‘Het lonkend perspectief’

Met de presentatie van het visieplan ‘Het lonkend perspectief’, komende vrijdag, is de aftrap van een campagne voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat in het Westerkwartier. Voor paardenhouders, fokkers, professionele en recreatieve ruiters en nog veel meer mensen die op de een of andere manier passie hebben voor paarden.

Bron: Daglbad van het Noorden