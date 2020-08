‘Wie van jullie..?’ met Paul en Emile Hendrix

Op het Nederlands Kampioenschap voor de springruiters, dat afgelopen weekend werd gehouden op De Peelbergen, stelde Clipmyhorse de broers Emile en Paul Hendrix een paar vragen voor de serie 'Wie van jullie .. ?'.

De broers zijn het eens over wie de geestelijke vader is van het NK Springen van dit jaar, maar over wie vroeger het braafste jongetje uit de klas was en wie er het meest van voetbal af weet, zijn de twee het oneens. Net als over wie het meeste verstand heeft van paarden en wie er als laatste een stal heeft uitgemest.

Benieuwd naar de antwoorden en wat Emile en Paul nog allemaal te vertellen hebben? Kijk dan de onderstaande video.

Bron: FB