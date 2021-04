Willem Greve moet Nederlandse eer verdedigen in Rolex GP

Na de basisomloop van de 5* Rolex Grand Prix in Den Bosch zijn Willem Greve en Carambole (v. Cassini I) de enige Nederlandse combinatie die naar de barrage mogen. Zij moeten het gaan uitmaken met zeven andere topcombinaties.

Het was een onderscheidend parcours in de basisomloop, waar veel combinaties natuurlijk weinig concoursen in de benen hadden de afgelopen weken, door de rhino-pauze in Europa. Vooral in het laatste stukje maakten een delicate stijlsprong en een gigantische liverpool oxer het moeilijk voor veel combinaties. Niet alleen de Nederlanders hadden daar last van, ook bijvoorbeel Daniel Deusser, Pieter Devos, Christian Ahlmann, Marcus Ehning, Steve Guerdat, Peder Fredricson en Alberto Zorzi. Martin Fuchs was in de race voor een Rolex Grand Slam, maar ook hij en zijn toppaard Clooney hadden moeite met de delicate stijlsprong 11 en de oxer op nummer 12. De Europees kampioen was de laatste die een Rolex GP op naam had staan, namelijk die van december 2019 in Genève.

Nederlanders

Johnny Pals had op hindernis twee al zijn eerste springfout met Fernando (v. For Pleasure). Aan het einde nog twee balken. Leopold van Asten was de laatste NL winnaar van de GP van Den Bosch, in 2017. Vandaag ging het met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) lang goed, maar de scherpe merrie kwam in de problemen op de laatste combinatie, na de mega-oxer. Jur Vrieling kreeg een balk op de beruchte hindernis elf met zijn tienjarige Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue).

Kim Emmen had in de vijf voorafgaande rubrieken nog maar één keer springfouten, maar helaas was er ook met Jack van het Dennehof (v. Toulon) een balk, ditmaal op hindernis zes. Daarna was het in het tweede gedeelte weer helemaal prima. Bart Bles was goed onderweg met Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck), maar kwam aan het einde van de basisronde niet aan de breedte van de wateroverbouwde oxer. Bles kreeg bovendien een tijdfout. Marc Houtzager kreeg een balk op de eerste van de driesprong met Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano) en ook aan het einde van het parcours kwam de merrie nog in de problemen. Harrie Smolders was goed onderweg met Monaco (v. Cassini II) maar moest fouten incasseren op de triple en de grote oxer.

Greve en Carambole naar barrage

Willem Greve nam met Carambole (v. Cassini I) een klein risico door een wat langere lijn te nemen na de driesprong. Maar hij was net binnen de tijd en reed de eerste en enige foutloze ronde voor Nederland. De barrage is live te zien via www.clipmyhorse.tv

Stal Beerbaum, twee Belgen en Kühner

Greve moet het opnemen tegen zeven concurrenten. De eerste foutloze ritten van de dag waren voor stal Beerbaum: Duits kampioen Philipp Weisshaupt en even later zijn collega Christian Kukuk. Ook Gudrun Patteet, die eerder vandaag al een 1m45 won mag naar de barrage. De Portugese Luciana Diniz sloot ook aan met de elegante schimmelruin Vertigo du Desert. Daarnaast mogen Jérôme Guéry en zijn tophengst Quel Homme de Hus mogen aansluiten, evenals Oostenrijker Max Kühner met het fenomenale tienjarige talent Elektric Blue P en Marlon Modolo Zanotelli met VDL Edgar F.

De barrage is vanaf ongeveer 15:15 zondagmiddag live te zien via www.clipmyhorse.tv

Bron: Horses.nl