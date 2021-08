Willy Wijnen op Radio1 na goud voor ‘zijn’ Explosion W

Annette van Trigt interviewde vanavond in het Radio 1-programma 'Langs de Lijn en omstreken' Explosions fokker Willy Wijnen. Hij vertelt over hoe hij het winnen van Explosion in Tokio beleefde vanmiddag. In het item komen uiteraard ook Maikel van der Vleuten en bondscoach Rob Ehrens aan het woord over de bronzen medaille die Vleut jr. met Beauville binnensleepte voor Nederland.

“Ik heb gezeten, gelegen, gestaan, af en toe wel gekeken, af en toe niet gekeken. En met behoorlijk veel buikpijn”, vertelt Wijnen over zijn middag voor de tv.

Over Explosions karakter zegt hij: “Hij moet echt je vriend zijn. Als je z’n vriend wordt, doet ‘ie alles voor je. Maar als je niet z’n vriend bent…. Ik weet niet of u gezien heeft hoe Ben weer opgestapt is voor de ereronde, maar dat moet echt volgens een bepaalde module doen. Je mag je jasje nooit openmaken, dan lig je er af.”

Luister het item hier terug (net iets na 30 min.)

Bron: Horses.nl