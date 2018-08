Winsom Rieky Young over $200.000 grens

Rieky Young is al vele jaren actief op het hoogste niveau van de westernsport en daarmee een van Nederlands succesvolste reiningruiters. In 1998 kwam ze bij de Wereldruiterspelen in Rome aan start in de reining, dat destijds nog een demonstratiesport was.

WEG Tryon

Dit jaar is A-kaderlid Rieky Young opgenomen in het Nederlands team voor de Wereldruiterspelen in Tryon. Zij zal ook hier met Hang Ten and Shine aan de start verschijnen. De andere ruiters die Nederland gaan vertegenwoordigen in de westernsport zijn Lia Freriks met Ready for Revolution, Hubert Heule met Lil Juice, Jurgen Pouls met Royal Jac en Michel Sandijck met Wimpys Snow Gun.

Bron: Paardenkrant-horses.nl/Western Today