Winst voor Mart IJland en Kymette E in Gorla Minore

Vorige week zette Mart IJland al drie mooie foutloze rondes neer met Kymette E (v. Detroit VDL) in Gorla Minore en deze week begint het duo opnieuw sterk. Waar ze vorige week nog iets te langzaam waren om in de top drie te eindigen, zette het duo vandaag gelijk de snelste foutloze tijd neer in de rubriek voor zesjarigen. Met hun tijd van 62,37 seconden mochten IJland en de schimmelmerrie zich vooraan opstellen voor de prijsuitreiking.

IJland was met zijn rit in 62,37 seconden precies een seconde sneller Wojciech Wojcianiec met Zilena (v. Zirocco Blue), die tweede werd. De Poolse ruiter mocht zich ook melden voor de derde prijs, want met Kardinard Melloni (v. Kannan) kwam hij in 66,40 seconden foutloos aan de finish.

Nederlands resultaat

De zeventienjarige ruiter was niet de enige Nederlander, die in de prijzen eindigde in deze rubriek voor zesjarige paarden, Daan van Geel pakte met Kahlua-Carmen (v. F-One Usa) met een foutloze ronde in 67,08 seconden de vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl