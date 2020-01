WK-deelnemer Springbank VH verkocht naar Amerika

Springbank VH, de volle broer van de in Denemarken goedgekeurde hengst Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro) is verkocht aan een Amerikaanse amateurruiter. De vos is al gearriveerd in de Verenigde Staten en staat voorlopig op stal bij Steffen Peters waar zijn nieuwe eigenaar binnenkort ook zal aankomen met nog twee andere paarden.

Springbank VH werd als drie- en vijfjarige kampioen van Zweden en eindigde in 2015 als vijftiende op het WK in Verden en twee jaar later in Ermelo bij de zevenjarigen op de veertiende plek.

De tienjarige zoon van Skovens Rafael was eerst in eigendom van de Zweedse Grand Prix-amazone Jeanna Högberg en fokker Tobias Hansson van Vastra Hoby Stud, tevens de grootste aandeelhouder van de vos. In overleg besloten zij in 2016 om de hengst deels te verkopen aan Andreas Helgstrand, die de training en marketing rondom de vos op zich nam.

Lichte Tour

Na het WK in 2017 verdween Springbank VH een tijdje uit de schijnwerpers totdat Carina Neverman Torup hem in augustus 2018 op een nationale wedstrijd Prix St. Georges en Intermédiaire I en kür met hem reed. Daarna bleef het weer een tijdje stil en uiteindelijk heeft Springbank VH vorig jaar nog een keer op M-niveau gelopen onder Soren Wind.

Bron: Eurodressage