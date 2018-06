1+1 Kaartje gratis WK Jonge Dressuurpaarden – Exclusief voor abonnees

Van donderdag 2 augustus t/m zondag 5 augustus vindt het WK Jonge Dressuurpaarden plaats in Ermelo.

Het FEI Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden is een internationaal kampioenschap voor vijf-, zes-, en zevenjarige dressuurpaarden. Tevens biedt het vier dagen durende programma diverse andere rubrieken zoals de Stallion of the Year, diverse Lichte Tour-rubrieken én komen dressuurbeloftes onder de hamer in de EDS-veiling.

Exclusief voor abonnees

Speciaal voor abonnees van Paardenkrant en de Extra is er de 1+1 actie voor het WK Jonge Dressuurpaarden 2018.

Kies de datum waarop u naar het WK Jonge Dressuurpaarden wilt, voer bij de code uw abonnee relatienummer en krijg het 2e kaartje gratis!

Bent u nog geen abonnee? Sluit dan voordelig een abonnement af en profiteer ook van deze actie!

Bekijk hieronder het programma en bestel je kaartjes snel, want vol=vol!

Gebruik voor het bestellen van de kaartjes je relatienummer als promotiecode.

Donderdag 2 augustus 10:00 – Kwalificatie vijfjarige dressuurpaarden Arena 2 09:00 – CDI-1* Prix St. George Vrijdag 3 augustus Hoofdring 08:30 – Kwalificatie zevenjarige dressuurpaarden

15:00 – Kwalificatie zesjarige dressuurpaarden Arena 2 10.00 – Kleine finale vijfjarige dressuurpaarden presented by Horse Telex

16:00 – CDI-1* Intermediaire I

18:30 – CDI-1* – Kür op muziek Zaterdag 4 augustus Hoofdring 09:00 – Kleine finale zesjarige dressuurpaarden

15:00 – Finale vijfjarige dressuurpaarden

18:30 – Excellent Dressage Sales Foal Auction Arena 2 09:00 – Dressage Stallions of the Year

11:00 – Presentatie Excellent Dressage Sales

14:00 – Kleine finale zevenjarige dressuurpaarden Zondag 5 augustus Hoofdring

10:30 – Finale zevenjarige dressuurpaarden

13:00 – Dressage Stallions of the Year – Kür op muziek

15:00 – Finale zesjarige dressuurpaarden

(Programma onder voorbehoud van wijzigingen)