WK-selectie: Duitsland heeft weinig te kiezen bij zevenjarigen

Duitsland stuurt voornamelijk WK-debutanten naar het Wereldkampioenschap in Ermelo. Uitzondering is Nymphenburg’s First Ampère (Ampère x Weltruhm). Deze Hannoveraanse premiehengst liep zowel in 2016 als in 2017 in de finale van het WK, toen nog onder Tessa Frank. Ook onder zijn huidige ruiter Lukas Fischer maakte de zoon van Ampère een sterkte indruk.

Nog twee goedgekeurde hengsten

Naast First Ampère maken nog twee andere hengsten deel uit van de Duitse WK-afvaardiging. Dat zijn de in Hannover goedgekeurde hengsten Strellson 2 (San Amour x Weltmeyer) en Fürsten-Look (Fürstenball x Londonderry). Deze laatste, net als zijn vader Fürstenball in eigendom van Paul Schöchemuhle en Lone Boegh Hendriksen, was kampioen van de zadelkeuring en won het Bundeschampionat voor vierjarige hengsten.

Lijst van genomineerden:

Brianna (Bvlgari x Rohdiamant) met Kira Wulferding

Flora (Floriscount x Hohenstein) met Ann-Christin Wienkamp

Fürsten-Look (Fürstenball x Londonderry) met Isabel Freese

Nymphenburg’s First Ampère (Ampère x Weltruhm) met Lukas Fischer

SilberStern (Silbermond x Raphael) met Annabel Frenzen

Sir Max (St. Moritz Junior x Del Piero) met Alexandra Sessler

Strellson 2 (San Amour x Weltmeyer) met Vera Nass

Bron: Paardenkrant-Horses.nl