WK Vierspannen definitief naar Valkenswaard

De organisatie van Driving Valkenswaard International (DVI) is verheugd te kunnen melden dat het WK vierspannen van 7 tot en met 11 oktober van dit jaar alsnog door lijkt te kunnen gaan op het terrein van Boyd Exell. DVI had al toestemming ontvangen van de KNHS en ook de FEI is recentelijk akkoord gegaan. Het organisatiecomité overweegt de komende tijd zorgvuldig of het evenement toegankelijk kan worden voor publiek.

”We zijn erg dankbaar voor de ondersteuning van ons bid door de KNHS en de steun van de FEI. Dit is een enorme stap richting toch nog een WK dit jaar, maar we zijn er nog niet helemaal. We zijn samen met de Gemeente Valkenswaard aan het kijken hoe we een evenement kunnen neerzetten dat voor alle deelnemers veilig is”, vertelt voorzitter Ludo Hertroijs.

Perspectief op echte sport

Maarten van der Heijden, technisch directeur van de KNHS is ook enthousiast: ”Geweldig dat er na al deze onwerkelijke maanden een partij is die dit WK Vierspan op zo’n korte termijn wil en kan realiseren. Fijn dat er weer perspectief op echte sport is, nu ook in het vierspan mennen.”

Mensport op het hoogste niveau

”Valkenswaard heeft een ervaren wedstrijdorganisatie en een schitterende locatie om een top kampioenschap te laten verrijden. De KNHS en de internationale menwereld kijken uit naar mooie mensport op het hoogste niveau. Tegelijkertijd is het belangrijk om te melden dat we samen met de organisatie van het oorspronkelijke Wereldkampioenschap voor vierspannen Limburg 2020 bij De Peelbergen uitkijken naar hun WK tweespan in 2021 en hun ambities om het WK Vierspannen in de toekomst te organiseren”, aldus van der Heijden.

Bron: KNHS