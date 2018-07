Omdat er het afgelopen jaar veel veranderd is rond de opleidingen van de KNHS, heeft het hoofd van de afdeling Opleidingen, Xander Noë, besloten de KNHS te verlaten. Niet alleen de duur van de opleiding is gewijzigd, ook de inhoud van de opleiding is aangepast. Noë werkte samen met zijn team de afgelopen zes jaar volop om dit resultaat te bereiken.